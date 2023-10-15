مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في قصف لحزب الله

شن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الأحد، قصفا صاروخيا على قوة إسرائيلية، ما أدى لمقتل جندي وإصابة آخرين.

وأعلنت مصادر طبية إسرائيلية "مقتل أحد المصابين في شتولا بالجليل الغربي".

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر في حزب الله قوله "حققنا إصابات مؤكدة في صفوف قوة إسرائيلية في شتولا".

وأعنل الجيش الإسرائيلي سقوط "قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار من لبنان"

وفي وقت سابق، اعترف الجيش الإسرائيلي بـ"4 إصابات على الأقل في هجوم صاروخي مضاد للمدرعات من لبنان على قرية حدودية إسرائيلية".

وبعد لحظات، قال الجيش الإسرائيلي "تعرض موقع عسكري إسرائيلي حدودي لإطلاق نار من لبنان بعد قصف شتولا".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن صاروخا مضادا للدروع أطلق على ثكنة عسكرية لجنوده في الجليل الأعلى. وأضاف "قواتنا ترد بقصف مدفعي".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل شن هجمات على جنوب لبنان في أعقاب إطلاق النار.





إغلاق وحظر

وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق كل المناطق على مسافة 4 كيلومترات من الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها.

ونقل مراسل الجزيرة أن قصفا إسرائيليا كثيفا استهدف محيط بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وكان حزب الله أعلن مؤخرا استشهاد عدة عناصر من مقاتليه، في قصف تشنه إسرائيل على جنوب لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترا متزايدا منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية قبل أسبوع عملية طوفان الأقصى والتي كبدت إسرائيل 1300 قتيل بينهم نحو 300 عسكري، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى، وفق أرقام إسرائيلية.

ومن جانبها، ردت إسرائيل بقصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد في قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد أزيد من 2300 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.