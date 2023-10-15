كشفت المستور.. صور المذابح في غزة تحرج إسرائيل وتربك حسابات حلفائها

قال الخبير في الشأن الإسرائيلي، وديع عواودة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجح في إقناع المستوى الرسمي الدبلوماسي في العالم، بأن إسرائيل هي الضحية التي تهاجمها حماس.

ولكن صور المذابح التي تم تداولها أحرجت إسرائيل وأربكت حلفاءها. وشدد على أن الوقائع على الأرض تثبت ما تفعله من انتهاكات، فالصور المتداولة من غزة تحاصر الرواية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أدّت دورا كبيرا في بث هذه الحقائق، ونشرها على أوسع نطاق.