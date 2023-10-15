شاهد.. مراسل الجزيرة في غزة يتفاجأ بقصف إسرائيلي طال جيرانه

تفاجأ مراسل الجزيرة في غزة هشام زقوت بقصف إسرائيلي عنيف طال أحد منازل جيرانه في مخيم النصيرات وسط القطاع، وذلك خلال تغطيته المباشرة لتطورات الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وقال زقوت لقناة الجزيرة إن منزله يبعد أمتارا قليلة عن البيت المستهدف، مشيرا إلى أن جيرانه تحت الأنقاض بعدما سوت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل مختار عائلة آل الطويل بالأرض.

وكشف عن وجود ما لا يقل عن 100 شخص داخل المنزل المستهدف ما بين أفراد العائلة وأشخاص آخرين مستضافين نزحوا من أماكن مختلفة في القطاع.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي هذا طال أيضا عشرات المنازل في هذه الحارة السكنية، وأحدث دمارا كبيرا في البنية التحتية.

ولفت إلى أنه يتم انتشال أفراد العائلة المستهدفة بعدما كانوا داخل البيت لحظة القصف، مبينا أن عمليات بحث يدوية تُجرى، في محاولة لإنقاذ من يمكن إنقاذه بسبب عدم وجود المعدات التي منع الاحتلال الإسرائيلي وجودها في ظل الحصار المفروض منذ سنوات طويلة.

بدوره، قال أحد شهود العيان إن الطاقات البشرية تُستنزف في ظل عدم وجود الآليات المخصصة لإزالة الأنقاض والبحث عن ناجين.

وتستهدف إسرائيل في الحرب الدائرة على قطاع غزة منازل الفلسطينيين وهدمها على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار أو مهلة للإخلاء، مما يخلف مجازر بشرية تطال أطفالا ونساء وكبارا في السن.