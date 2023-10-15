شاهد.. تجهيز مقبرة جماعية لشهداء بغزة واستمرار انتشال الضحايا

بدأت مؤسسات في قطاع غزة اليوم الأحد بحفر وتجهيز مقبرة جماعية لمئات الشهداء الذين لا تزال جثامينهم في مشافي القطاع الذي يتعرض لغارات إسرائيلية مكثفة منذ أكثر من أسبوع مخلفة آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية.

تجهيز مقبرة جماعية لدفن قرابة 100 شهيد في مقبرة الطوارئ. pic.twitter.com/JWfb4s3npZ — وكالة الرأي (@alrayps) October 15, 2023

ويوضح عامل صحي -في مقطع مصور نشرته منصة فلسطينية- أن تجهيز هذه المقبرة الجماعية هو للاستعداد لدفن أكثر من 100 شهيد حاليا سيتم إحضار جثثهم من المستشفيات، مشيرا في الفيديو خلال تنفيذ جرافات أعمال الحفر إلى أن تجهيز المقبرة يأتي "بجهود مشتركة مع وزارتي الصحة الفلسطينية والأوقاف وبلدية غزة وجمعية الصحابة".

وكانت وزارة الصحة في غزة قالت إن شهيدا واحدا يسقط كل 5 دقائق نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، مشيرة إلى أن خطوات الاحتلال التصعيدية في غزة هي حكم بالإعدام على سكانها، لافتة إلى أن المنظومة الصحية في القطاع "هشة للغاية".

من جانب آخر، وثق صحفيون فلسطينيون مشاهد صعبة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تظهر إنقاذ مصابين وحالات هلع وخوف في صفوف الأطفال والنساء بعد قصف منازلهم دون سابق إنذار.

كما وثق ناشط مشاهد من عمليات انتشال ضحايا في منزلين استهدفهما الطيران الحربي الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بدون سابق إنذار، وإسقاطهما على رؤوس السكان الذين يتجاوز عددهم العشرات، وفق الناشط.

كما وثق ناشط فلسطيني آخر عبر حسابه على إنستغرام مقطع فيديو للحظة انتشال طفلة فلسطينية استشهدت ويجري إخراجها من بين ركام منزلها المدمر جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويدخل قطاع غزة يومه التاسع في ظل غارات إسرائيلية مكثفة خلّفت أكثر من 2329 شهيدا و9024 مصابا، في حين ترد المقاومة الفلسطينية باستهداف بلدات إسرائيلية بالرشقات الصاروخية ضمن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.