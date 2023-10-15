شاهد.. أبو عاصي يتطوع بطهي الطعام لآلاف النازحين في غزة

يعكف الفلسطيني جميل أبو عاصي من بلدة بني سهيلا شرقي محافظة خان يونس جنوبي غزة، على إعداد وجبات طعام مجانية لآلاف النازحين الوافدين من شمال القطاع.

وبتمويل من فاعلي خير، يقوم أبو عاصي بعملية طهي الوجبات في قدور كبيرة ويعمل إلى جانبه فريق تطوّعي لإعداد نحو 2000 وجبة طعام مجانية للنازحين.

ويقول في حديثه لوكالة الأناضول نعد كل يوم 2000 وجبة، لتوزيعها على 4 آلاف شخص من النازحين.

ونظرا لعدم توفر الغاز والمحروقات، يوقد أبو عاصي النار بمواقد آنية بدائية تعتمد على الحطب، أقامها على جانب الطريق في بلدة بني سهيلا، التي نزح معظم ساكنيها بفعل القصف الإسرائيلي.

ويعمل مع فريقه في البلدة، رغم الخطر الكبير على حياته في ظل تواصل القصف في محيط المنطقة التي يعمل بها.

ويتكفل أبو عاصي بتوزيع الطعام بالنيابة عن المتبرعين الذين يقدمون الدعم لمبادرته الإنسانية.