روسيا تطالب مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار بهدنة إنسانية فورية بغزة

طلبت روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت يوم غد الاثنين، على مشروع قرار يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ويدعو إلى هدنة إنسانية فورية، والتنديد بالعنف ضد المدنيين و"جميع أعمال الإرهاب"، حسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقال دميتري بوليانسكي، نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة -أمس السبت-، إنه لم يتم إجراء أي تعديلات على النص منذ تقديمه إلى أعضاء المجلس، البالغ عددهم 15 أول أمس الجمعة، مضيفا أن من المتوقع أن يُصوّت عليه في الثالثة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (1900 بتوقيت غرينتش) من يوم الاثنين.

وكتب بوليانسكي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" يقول، "نتوقع أن تؤكد البرازيل، التي ترأس المجلس، إجراء التصويت قريبا"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وكانت روسيا قد أعدت في وقت سابق مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف إنساني وفوري لإطلاق النار.

ويعرب مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، كما يؤكد وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية، والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون إلى ذلك.

ويدين المشروع الروسي "كل أعمال العنف ضد المدنيين، والأعمال الإرهابية"، ويدعو لإطلاق سراح "كل الرهائن"، في إشارة إلى الإسرائيليين الذين أسرتهم المقاومة الفلسطينية في الساعات الأولى من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها قبل 8 أيام.

وبُعيد توزيع مشروع القرار الذي قدمته بلاده، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن القصف العشوائي للمناطق السكنية في غزة أمر غير مقبول.

وأضاف أن قطع المياه والكهرباء عن غزة يعيد إلى الأذهان ذكرى حصار مدينة لينينغراد الروسية من القوات النازية، خلال الحرب العالمية الثانية.

في المقابل، قال نيبينزيا، إن لإسرائيل "الحق في حماية مواطنيها"، مبديا استعداد روسيا للقيام بوساطة من أجل وقف القتال.