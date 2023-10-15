بايدن يتحدث مع نتنياهو للمرة الخامسة منذ بدء الحرب ويبحث مع محمود عباس الوضع بغزة

قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس الأميركي جو بايدن أكد مجددا -اليوم السبت- على دعم أميركا الراسخ لإسرائيل، وذلك في اتصال هاتفي هو الخامس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، كما أجرى بايدن اتصالا آخر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعهد فيه بتقديم "الدعم الكامل" للسلطة الفلسطينية.

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي ناقش مع نتنياهو التنسيق الأميركي مع الأمم المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل وآخرين في المنطقة، "لضمان حصول المدنيين الأبرياء على الماء والغذاء والرعاية الطبية"، دون أن يذكر غزة بشكل مباشر.

وتعدّ هذه المكاملة هي الخامسة لبايدن مع نتنياهو منذ عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي، واقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية.

كما أعلن البيت الأبيض أن بايدن تحدث -السبت الماضي أيضا- مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتعهد بتقديم "الدعم الكامل" للسلطة الفلسطينية في جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين و"لا سيما في غزة".

وأدان بايدن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال حديثه مع محمود عباس معدّا أنها "لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير"، حسب بيان للبيت الأبيض حول المحادثة بين الرئيسين.





إلى جانب ذلك، كتب الرئيس الأميركي على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أن بلاده "تعمل مع حكومات مصر والأردن وإسرائيل والأمم المتحدة، لزيادة الدعم لتخفيف العواقب الإنسانية لهجوم حركة حماس الفلسطينية".

وأضاف أن "العمل مع الحكومات يهيئ الظروف اللازمة لاستئناف تدفق المساعدات، والدعوة إلى احترام قانون حقوق الإنسان خلال الحرب".

حل الدولتين

من جهته، قال محمود عباس لنظيره الأميركي، إن السلام والأمن في المنطقة يتحققان بتنفيذ حل الدولتين، مشيرا إلى ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما شدد محمود عباس -حسب الوكالة- على ضرورة "وقف اعتداءات المستوطنين" ضد الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، و"وقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، التي تتسبب بتصعيد الأوضاع".

كما أكد الرئيس الفلسطيني "رفضه الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين"، داعيا "لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين".

وجاءت المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، في الوقت الذي بدت فيه إسرائيل مستعدة لشن عملية برية في غزة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي إلى قطع الضروريات الأساسية عن القطاع المكتظ بالسكان.

وتشنّ إسرائيل قصفا مكثفا على قطاع غزة منذ 8 أيام، أدى حتى الآن إلى استشهاد ما لا يقل عن 2228 فلسطينيا، بينهم 724 طفلا، و458 امرأة، وإصابة 8744 آخرين في القطاع المحاصر، وفق وزارة الصحة في غزة.