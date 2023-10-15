أبرز محطات اليوم التاسع من طوفان الأقصى
يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، في حين يتصاعد الحديث في أروقة الحكومة في تل أبيب عن حجم الفشل الذي أصاب المنظومة الأمنية والعسكرية خلال عملية طوفان الأقصى.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن القادة الإسرائيليين والمؤسسة الأمنية أخفقوا في حماية المواطنين، مضيفا أنه "يجب الاعتراف بألم وبرأس مطأطئ أننا أخفقنا".
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد القتلى إلى 1400، وقالت إن من بينهم 292 عسكريا، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 3715 منذ بداية عملية طوفان الأقصى.
في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 2670، بينما بلغ عدد الجرحى 9600، أما عدد الشهداء في الضفة فقد ارتفع إلى 56 وتجاوز عدد الجرحى 1200.
وهذه أبرز المواقف والأحداث التي وقعت في اليوم التاسع من "طوفان الأقصى":
- قالت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا إنه يجب تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب في غزة.
- قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى القيام بزيارة تضامنية لإسرائيل.
- نقلت وكالة رويترز عن متحدث عسكري إسرائيلي أن الجيش أبلغ عائلات 155 أسيرا بأن أبناءهم محتجزون لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
- نقلت وكالة رويترز عن الدفاع المدني في قطاع غزة أن هناك أكثر من ألف شخص مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي.
- قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الولايات المتحدة وقطر تعملان على صفقة لإطلاق سراح المحتجزين من الأطفال والنساء لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
- استعرض أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الأحد- مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
- قالت وزارة الصحة في غزة إن شهيدا واحدا يسقط كل 5 دقائق في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
- قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يتم إجلاء من تبقى من سكان مستوطنة سديروت، الذين يقدر عددهم بنحو 7 آلاف إلى مناطق داخل إسرائيل.
- أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية أن تشاي جون، المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط، سيزور المنطقة الأسبوع المقبل، للدفع من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
- أعلنت كتائب القسام عن استشهاد 3 من مقاتليها من "مجموعة شهداء النخبة في كتائب الشهيد عز الدين القسام- لبنان"، إثر "تفجيرهم السياج الحدودي وتوغلهم والاشتباك لليوم الثاني مع العدو".
- نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين قولهم، إن واشنطن ترسل حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط.