أبرز محطات اليوم التاسع من طوفان الأقصى

يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، في حين يتصاعد الحديث في أروقة الحكومة في تل أبيب عن حجم الفشل الذي أصاب المنظومة الأمنية والعسكرية خلال عملية طوفان الأقصى.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن القادة الإسرائيليين والمؤسسة الأمنية أخفقوا في حماية المواطنين، مضيفا أنه "يجب الاعتراف بألم وبرأس مطأطئ أننا أخفقنا".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد القتلى إلى 1400، وقالت إن من بينهم 292 عسكريا، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 3715 منذ بداية عملية طوفان الأقصى.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 2670، بينما بلغ عدد الجرحى 9600، أما عدد الشهداء في الضفة فقد ارتفع إلى 56 وتجاوز عدد الجرحى 1200.

وهذه أبرز المواقف والأحداث التي وقعت في اليوم التاسع من "طوفان الأقصى":