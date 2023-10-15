القسام تعلن استشهاد 3 من مقاتليها بعملية شمال إسرائيل

استشهد 3 مقاومين من كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان خلال تنفيذ عملية "شمال فلسطين المحتلة" أمس السبت، وفق بيان للكتائب.

وكشفت كتائب القسام، في بيان لها، أن مجموعة من مقاتليها تمكنوا من تفجير السياج الحدودي واستهداف نقطة مراقبة ومن ثَم الوصول إلى منطقة قريبة من مستوطنة "مرغليوت" والاشتباك مع جيش الاحتلال وإيقاع خسائر في صفوفه.

وأضافت كتائب القسام، في بيانها، أنه وأثناء الاشتباك قامت "طائرات العدو باستهداف مجاهدينا ليرتقوا شهداء إلى ربهم مقبلين غير مدبرين".

وذكرت أن الشهداء هم أحمد أسامة عثمان من مخيم عين الحلوة، ويحيى نايف عبد الرازق من مخيم عين الحلوة، وصهيب عمر كايد من وادي الزينة.

وهذه هي المرة الأولى خلال حروب إسرائيل على غزة التي تقوم بما المقاومة الفلسطينية بعمليات من خارج الحدود حيث قصف عدة فصائل من جنوب لبنان شمال إسرائيل وتسلل عدة مقاتلين واشتبكوا مع قوات الاحتلال.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام إطلاق رشقة صاروخية مركزة من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي، وتشهد المنطقة الحدودية جنوب لبنان تبادلا للقصف منذ يوم الأحد الماضي، في أعقاب بدء معركة طوفان الأقصى.