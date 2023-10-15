الإعلام الإسرائيلي يكشف أسباب عدم إلقاء نتنياهو خطبة أمام جنوده بوحدة عسكرية

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية عن ملابسات عدم إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكلمة كانت مقررة أمام جنوده من الاحتياط في وحدة بجانب مدينة رحوفوت الواقعة جنوبي تل أبيب، الخميس الماضي.

ووفق مراسل القناة، فإن نتنياهو كان في زيارة لجنوده الاحتياط في وحدة بجانب رحوفوت، بهدف تقدير الموقف، وكان من المفترض أن يلقي كلمة أو خطابا أمام جنوده على منصة أعدت سلفا، وعليها أعلام إسرائيل ومكبرات صوت.

وأضاف بأن أحد الضباط بدأ يصرخ عليه ويسبه، ويقول له "أنت كاذب.. أنت صفر" إضافة إلى شتائم أخرى، وهو الأمر الذي أجبر نتنياهو على التخلي عن إلقائه الخطاب، وتوجه لعدد من الجنود، الذي قاموا بإحضار جنود آخرين، وتحدث معهم جانبا على انفراد.

وأشار مراسل القناة إلى أنهم يسمعون كثيرا من الانتقادات والشتائم التي توجه لوزراء الحكومة الذين يأتون إلى هذه الوحدة وغيرها من النقاط العسكرية، مؤكدا أن جنود احتياط يعبرون عن رفضهم لزيارة نتنياهو تحضيرا لاجتياح بري محتمل لقطاع غزة.

وتعالت الأصوات في المجتمع الإسرائيلي التي تطالب برحيل نتنياهو، وحملته مسؤولية الإخفاق في حسم الصراع والهجوم المفاجئ الذي شنته كتائب القسام على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية في الجنوب.

تأتي هذه الدعوات التي منحتها صحف ووسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، مساحات واسعة، خلافا لعمليات عسكرية سابقة كان يشنها جيش الاحتلال على الفلسطينيين، إذ كان يتم التزام الصمت خلال عمل آليات الحرب، في حين تتم عملية جرد الحساب بعد انتهاء المعارك.