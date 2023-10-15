ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في عملية طوفان الأقصى

نشر موقع الجيش الإسرائيلي أسماء 7 جنود إضافيين قتلوا في عملية طوفان الأقصى التي بدأتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبذلك يرتفع العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 286 ضابطا وجنديا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على موقعه الإلكتروني إنه أبلغ عائلات الضباط والجنود السبعة بمقتلهم .

يذكر أن كتائب عز الدين القسام وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية، تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقتلت حتى الآن أزيد من 1300 إسرائيلي وتمكنت من أسر أعداد كبيرة، وفق أرقام إسرائيلية.

وتقول المقاومة الفلسطينية إنها كبدت الاحتلال خسائر بشرية تفوق بأضعاف الأعداد التي يعلن عنها.





غارات مكثفة

ومن جانبها، ردت إسرائيل بقصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد في قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد أزيد من 2300 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

ولليوم التاسع على التوالي، يتعرض قطاع غزة -المحاصر منذ 2006-، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها.

وأعلنت إسرائيل أنها تستعد لعملية برية واسعة في غزة بهدف القضاء على قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين أرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات للمنطقة لدعم إسرائيل وتحذير أطراف أخرى من الانخراط في الصراع.