إيران تحذر من "عواقب بعيدة المدى" إذا لم يتم وقف إسرائيل واللهيان يلتقى هنية في الدوحة

حذرت إيران -اليوم السبت- من "عواقب بعيدة المدى" إذا لم توقف إسرائيل حربها على غزة، كما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصادر مطلعة، بأن إيران قد تتدخل إذا استمرت الحرب. في الأثناء، التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في الدوحة وبحث معه التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وقد حذرت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أنه إذا لم يتم إيقاف جرائم الحرب، والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، حسب تعبيرها، فقد يخرج الوضع عن نطاق السيطرة، ويرتد إلى عواقب بعيدة المدى.

وأضافت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المسؤولية تقع على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والدول التي تقود المجلس نحو طريق مسدود، حسب تعبيرها.

وفي الإطار ذاته نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصادر مطلعة قولها، إن إيران أوضحت لإسرائيل عبر الأمم المتحدة أنها لا تريد مزيدا من التصعيد في الحرب على غزة.

وأضاف موقع أكسيوس أن إيران أوضحت لإسرائيل -أيضا- عبر الأمم المتحدة، أنه سيتعين عليها التدخل إذا استمرت الحرب على غزة.

ويأتي ذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها التاسع، حيث تواصل إسرائيل قصفا دون هوادة لقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1230 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 8700 بجراح، في حين قتلت المقاومة الفلسطينية أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".





لقاء اللهيان وهنية

في الأثناء، التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة، وبحث معه آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وأظهر مقطع بثته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" لقاء هنية مع عبد اللهيان في وقت متأخر من مساء السبت.

في إطار جولته بالمنطقة.. وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حمـ ـاس إسماعيل هنية بالدوحة

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ووصل أمير عبد اللهيان إلى الدوحة بعد أن التقى بحلفائه أثناء جولة إلى العراق وسوريا ولبنان، بما في ذلك زعيم حزب الله حسن نصر الله.

من جهتها قالت حماس في بيان، إن إسماعيل هنية استعرض مع عبد اللهيان الدوافع التي أدت إلى عملية طوفان الأقصى، كما استعرض عبد اللهيان نتائج جولته في المنطقة، واتصالاته الإقليمية والدولية.

وأضاف البيان أن الطرفين "أكدا التعاون المستمر لإنجاز أهداف المقاومة والشعب الفلسطيني".

ووفقا للبيان، فقد أشاد وزير خارجية إيران بالهجوم ووصفه بأنه "انتصار تاريخي"، مشيرا إلى أنه "يسجل انتكاسة جدية للاحتلال ومشروعه في فلسطين والمنطقة".