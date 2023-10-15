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إسرائيل تتهم إيران بالسعي لفتح جبهة جديدة عبر سوريا

A view shows a part of Aleppo international airport January 22, 2014. Syria hailed the reopening of Aleppo international airport on Wednesday after a year's closure as a military victory over rebels, on the opening day of peace talks in Switzerland aimed at ending the civil war there. Syrian state television reported that a passenger flight carrying a media delegation from Damascus, 300 km (200 miles) to the south, landed at 10:30 a.m. (8:30 a.m. GMT) in Aleppo, formerly Syria's commercial hub and its most populous city. A reporter for the government outlet said the flight was made possible by the army's control of the entire area around the airport, which he said had been achieved over the past week. REUTERS/George Ourfalian (SYRIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT)
إسرائيل قصفت مطار حلب مرارا وأخرجته عن الخدمة (رويترز-ارشيف)
15/10/2023

اتهم مسؤول إسرائيلي إيران بمحاولة فتح جبهة جديدة على إسرائيل من سوريا، وأقر ضمنا بأن تل أبيب قصفت مطاري دمشق وحلب.

وقال جوشوا زاركا، رئيس الشؤون الإستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ردا على منشور افترض مثل هذا السيناريو على منصة إكس "إنهم (الإيرانيون) يقومون بذلك".

وكتب مدير المركز الأميركي لدراسات الشرق الأوسط جول رايبيرن، أن "الضربات الإسرائيلية المتكررة لتعطيل مطاري دمشق وحلب هي في رأيي إشارة قوية إلى أنه أولا، النظام الإيراني يحاول نقل أسلحة إستراتيجية إلى سوريا أو عبرها لفتح جبهة شمالية، وثانيا، أن الإسرائيليين مصممون على استباق ذلك".

ورد عليه زاركا "بالنسبة لما ذكر أولا، إنهم (الإيرانيون) يفعلون ذلك، وبالنسبة لما ذكر ثانيا، نحن نفعل ذلك".

وكان النظام السوري قد اتهمت إسرائيل بقصف مطاري دمشق وحلب الأسبوع الماضي.

ورسميا لم تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن قصف صاروخي في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أخرج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة.

يأتي ذلك في وقت حشد فيه جيش الاحتلال عشرات الآلاف من جنوده على مشارف قطاع غزة، استعدادا لشن هجوم بري على القطاع، لكنه قرر تأجيل الهجوم "بسبب الظروف الجوية السيئة" وفق صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وسبق وأن أعلنت إسرائيل أنها تخشى تدخلا إيرانيا من خلال سوريا وحزب الله اللبناني في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

المصدر : وكالات