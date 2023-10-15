إسرائيل تتهم إيران بالسعي لفتح جبهة جديدة عبر سوريا

اتهم مسؤول إسرائيلي إيران بمحاولة فتح جبهة جديدة على إسرائيل من سوريا، وأقر ضمنا بأن تل أبيب قصفت مطاري دمشق وحلب.

وقال جوشوا زاركا، رئيس الشؤون الإستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ردا على منشور افترض مثل هذا السيناريو على منصة إكس "إنهم (الإيرانيون) يقومون بذلك".

وكتب مدير المركز الأميركي لدراسات الشرق الأوسط جول رايبيرن، أن "الضربات الإسرائيلية المتكررة لتعطيل مطاري دمشق وحلب هي في رأيي إشارة قوية إلى أنه أولا، النظام الإيراني يحاول نقل أسلحة إستراتيجية إلى سوريا أو عبرها لفتح جبهة شمالية، وثانيا، أن الإسرائيليين مصممون على استباق ذلك".

ورد عليه زاركا "بالنسبة لما ذكر أولا، إنهم (الإيرانيون) يفعلون ذلك، وبالنسبة لما ذكر ثانيا، نحن نفعل ذلك".

وكان النظام السوري قد اتهمت إسرائيل بقصف مطاري دمشق وحلب الأسبوع الماضي.

ورسميا لم تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن قصف صاروخي في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أخرج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة.

يأتي ذلك في وقت حشد فيه جيش الاحتلال عشرات الآلاف من جنوده على مشارف قطاع غزة، استعدادا لشن هجوم بري على القطاع، لكنه قرر تأجيل الهجوم "بسبب الظروف الجوية السيئة" وفق صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وسبق وأن أعلنت إسرائيل أنها تخشى تدخلا إيرانيا من خلال سوريا وحزب الله اللبناني في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.