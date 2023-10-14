ذوو أسرى يتظاهرون في تل أبيب ويطالبون بسجن نتنياهو

تظاهر إسرائيليون اليوم السبت أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، للمطالبة باستعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المتظاهرين رددوا -خلال مظاهراتهم أمام مجمع قيادة الجيش والأجهزة الأمنية المعروف بالكريا في تل أبيب- هتافات مناهضة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وطالبوا بسجنه.

كما طالب المتظاهرون نتنياهو بالتنحي عن منصبه بسبب ما وصفوه بالفشل الذريع الذي مني به الجيش الإسرائيلي في عملية طوفان الأقصى.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه أبلغ ذوي نحو 200 إسرائيلي مدني وعسكري أنهم في تعداد المفقودين، قد يكونون محتجزين في غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت القسام في بيان عبر قناتها على تليغرام "تعلن كتائب القسام عن مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها -بينهم 4 أجانب- خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني على أماكن يوجد فيها هؤلاء الأسرى".

ومع دخول عملية طوفان الأقصى -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وأدت إلى مقتل 1300 إسرائيلي- يومها الثامن خلّف القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة أكثر من 2200 شهيد وآلاف الجرحى.

ولم تعلن حركة حماس بعد عن عدد الأسرى الإسرائيليين خلال العملية التي أطلقتها المقاومة السبت الماضي داخل إسرائيل، لكن تقديرات إسرائيلية أشارت إلى أسر أعداد كبيرة من مواطنيها.