16 شهيدا ومئات المصابين برصاص الاحتلال في الضفة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء خلال مواجهات وقعت -أمس الجمعة- بالضفة الغربية إلى 16 شهيدا، مما يرفع العدد إلى 51 شهيدا بالضفة، منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى قبل أسبوع.

وقالت الوزارة -عبر حسابها في فيسبوك-، إن 300 آخرين أصيبوا خلال المواجهات التي اندلعت في أغلب مناطق الضفة الغربية دعما للمقاومة.

واستشهد فلسطيني مساء الجمعة متأثرا بجروحه الخطيرة، إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال في بلدة بيت لقيا برام الله، كما استشهد آخر بنيران الجيش الإسرائيلي في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر طبية، إن فلسطينيين اثنين استشهدا مساء الجمعة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيساوية، بالقدس المحتلة.

استنفار قوات الاحتلال في مكان إطلاق النار صوب مركبة فلسطينية بالقرب من مدخل بلدة العيساوية بالقدس المحتلة pic.twitter.com/adl6vIRzXr — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 13, 2023

وفي وقت مبكر اليوم السبت، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه مركبة فلسطينية عند مدخل بلدة العيسوية في القدس المحتلة.

وكان 4 آخرون استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في طولكرم شمالي الضفة، بينما استشهد اثنان في كل من نابلس شمالي الضفة، وبلدة بيت أولا في الخليل جنوبيها.

وفي وقت سابق الجمعة، استشهد 5 آخرون برصاص الاحتلال في مناطق مختلفة برام الله وطوباس وبيت لحم والخليل.

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المدمع، لتفريق المسيرات التي خرجت بالضفة الغربية بُعيد صلاة الجمعة، في حين رشق الشبان القوات بالحجارة، والعبوات الفارغة، والحارقة، وأعادوا قذفها بقنابل الغاز.

وفي تطور آخر، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر اليوم بلدتي الظاهرية في الخليل وعزون في قلقيلية.