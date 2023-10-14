هنية لغوتيريش: العدوان الإسرائيلي يرقى إلى جرائم حرب

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية اليوم السبت أن "عدوان" إسرائيل على قطاع غزة يرقى إلى "جرائم حرب"، وذلك في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وفي بيان، قال هنية إنه أكد فيها أن "ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان همجي وانتهاكات مروّعة من جيش الاحتلال، ترقى جميعها إلى جرائم حرب وفقا لاتفاقيات جنيف الرابعة".

وطالب بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي "للوقف الفوري لهذه الجرائم واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني".

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس على حق الشعب الفلسطيني في النضال حتى التحرير والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وكان هنية قال في كلمة له السبت الماضي، بعد عملية "طوفان الأقصى"، إن هدفنا واضح وهو أن نحرر أرضنا ومقدساتنا وأقصانا وأسرانا، هذا هو الهدف الذي يرقى إلى مستوى هذه المعركة ومستوى هذه البطولة وهذه الشجاعة. وأضاف أن غزة اليوم تمسح عن الأمة عار الهزائم وعار السكون والهزيمة.

وفجر السبت الماضي أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة طوفان الأقصى ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.