القسام متوعدا الجيش الإسرائيلي…"هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة"

نشر الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام التابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مقطع فيديو موجها للجنود الإسرائيليين بعنوان "هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة".

ويظهر في الفيديو الذي يستمر دقيقة و20 ثانية مقاتلو القسام وهم يخرجون من الأنفاق من باطن الأرض مدججين بأسلحتهم، قبل أن يهاجموا دبابات الجيش الإسرائيلي ويدمروا بعضها، ويعتلوا بعضها الآخر ويأسروا من بها من جنود إسرائيليين ويعودون بهم إلى الأنفاق التي خرجوا منها ببداية مقطع الفيديو.

ويأتي نشر كتائب القسام هذا المقطع بعد وقت قصير من نشرها مقطع فيديو أعلنت فيه عن إدخالها قنابل الياسين الجديدة للخدمة، وذلك في حين تزداد التوقعات عن بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية الاجتياح البري، بعد 8 أيام من القصف المركز على قطاع غزة، انتقاما من الخسارة الكبرى التي مني بها جراء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذها القسام في السابع من الشهر الجاري.