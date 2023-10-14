مشاهد مروعة لضحايا استهداف الاحتلال الإسرائيلي نازحين بغزة

أظهر مقطع مرئي بثته قناة الجزيرة، مشاهد مروعة لضحايا استهداف غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي، نازحين في قطاع غزة.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فقد استشهد 70 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، أمس الجمعة، وأصيب أكثر من 200 آخرين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقوافل نازحين جنوب غزة.

وظهر في المقطع جثث متناثرة بينها جثث نساء وأطفال، ومصابون يتأوهون، إضافة إلى عدد من السيارات الخاصة، وسيارات النقل بعد استهدافها في القصف.

ويوم الجمعة، دعا الجيش الإسرائيلي في بيان جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم، والتوجه جنوبا لحمايتهم، والبقاء في المنطقة الواقعة جنوب وادي غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الثامن، واستمرت الغارات الإسرائيلية على المناطق المأهولة في قطاع غزة، مما رفع عدد الضحايا إلى نحو 1900 شهيد، بالإضافة إلى 7696 جريحا.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن من بين الشهداء 614 طفلا، و370 سيدة، كما أعلنت الوزارة عن قصف قوات الاحتلال قافلة للنازحين، مما أسفر عن سقوط 70 شهيدا، وأكثر من 200 مصاب.