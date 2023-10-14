كتائب القسام تكشف عن قذيفة "الياسين" المضادة للدروع

كشفت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن قذيفة "الياسين" المضادة للدروع والتي دخلت الخدمة خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية السبت الماضي ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي فيديو بثته كتائب القسام أظهرت الصور قذيفة "الياسين" ذات العيار 105 مليمترات وهي تدمر دبابة ميركافا إسرائيلية في إحدى المستوطنات في غلاف قطاع غزة خلال عملية طوفان الاقصى.

وكان الإعلام العسكري لكتائب القسام، قد بث في وقت سابق مقطع فيديو يكشف لأول مرة إدخال منظومة دفاع جوي إلى الخدمة في معركة "طوفان الأقصى".

وحسب بلاغ للكتائب، فإن هذه المنظومة محلية الصنع، وهي من طراز "مُتبّر 1" واستخدمتها في التصدي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة "طوفان الأقصى".