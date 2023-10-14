اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم السبت- مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بعد اقتحامها الليلة الماضية مدينة جنين واندلاع اشتباكات هناك، في حين أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء خلال مواجهات أمس الجمعة بالضفة الغربية إلى 16 شهيدا، مما يرفع عدد الشهداء هناك إلى أكثر من 50 خلال أسبوع.

ونشرت منصات فلسطينية مقاطع مصورة لاندلاع اشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاومين في جنين، وأوضح شهود عيان نشر قوات الاحتلال قناصة على أسطح المباني في المدينة.

تغطية صحفية: "مقــاومـون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام حي الهدف بمدينة جنين". pic.twitter.com/rbzRVslTya — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 14, 2023

وفي حين أفاد مراسل الجزيرة باندلاع مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر في أريحا وبلدة سلواد ونابلس صباح اليوم، ذكر مصدر طبي أن فلسطينيَّين وصلا إلى المستشفى بإصابتين واحدة في الرأس، والأخرى في الرجل.

كما شهدت مدينة نابلس مداهمات من قبل عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتقال عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق وكالة الأناضول.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة pic.twitter.com/KI9boBaYS9 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 14, 2023

وفي وقت سابق أمس الجمعة، استشهد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مناطق مختلفة برام الله وطوباس وبيت لحم والخليل.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المدمع، لتفريق المسيرات التي خرجت بالضفة الغربية بُعيد صلاة الجمعة أمس، في حين رشق شبان قوات الاحتلال بالحجارة، والعبوات الفارغة، والحارقة، وأعادوا قذفها بقنابل الغاز.

وتتصاعد اقتحامات الاحتلال ومواجهاته مع شبان فلسطينيين يحاولون التصدي لتلك الاقتحامات في مدن ومناطق عدة بالضفة الغربية، مع استمرار اعتداءات قوات الاحتلال التي طالت عددا من الفلسطينيين، سقط على إثرها 16 شهيدا امس الجمعة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، مما يرفع العدد إلى 51 شهيدا بالضفة الغربية منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى التي تدخل يومها الثامن اليوم، في ظل غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، خلفّت آلاف الشهداء والجرحى ودمرت مباني سكنية ومرافق حيوية.