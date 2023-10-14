القسام تعلن مقتل 9 أسرى وتنشر مقطع فيديو لهجومها على حشود إسرائيلية

أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مقتل 9 أسرى بينهم 4 أجانب جراء القصف الإسرائيلي على غزة، ونشرت صورا لهجومها على حشود عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس ظهر اليوم.

وقالت القسام في بيان عبر قناتها على تليغرام "تعلن كتائب القسام عن مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها، بينهم 4 أجانب خلال 24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني على أماكن يوجد فيها هؤلاء الأسرى".

ومع دخول عملية طوفان الأقصى -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وأدت إلى مقتل 1300 إسرائيلي- يومها الثامن، خلّف القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، أكثر من 2200 شهيد وآلاف الجرحى.

ولم تعلن حركة حماس بعد عن عدد الأسرى الإسرائيليين خلال العملية التي أطلقتها المقاومة السبت الماضي داخل إسرائيل، لكن تقديرات إسرائيلية أشارت إلى أسر أعداد كبيرة من مواطنيها.

"كتائب القسام": "مشاهد من استهداف حشود العدو بقذائف الهاون من العيار الثقيل ضمن معركة طوفان الأقصى"#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/BcEIZ1wJhv — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 14, 2023

وفي سياق متصل، نشرت كتائب القسام صورا لهجومها على حشود عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس ظهر اليوم.

وبثت كتائب القسام مشاهد من استهداف حشود الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون من العيار الثقيل ضمن معركة طوفان الأقصى.

وفجر السبت الماضي أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة طوفان الأقصى ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.