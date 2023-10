طوفان الأقصى.. تأييد شعبي عربي وعالمي لفلسطين ونصرة غزة

شهدت عواصم ومدن عربية وإسلامية وعالمية مظاهرات ووقفات تأييدا لفلسطين ولعملية "طوفان الأقصى" وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السبت الماضي، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار واسع في المباني السكنية والمرافق الحيوية.

فقد شهد العراق عقب صلاة الجمعة مظاهرة وصفت بالحاشدة وسط ساحة التحرير في بغداد دعما للمقاومة الفلسطينية وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

كما شهدت مصر أمس الجمعة مظاهرات ووقفات عدة، ونشر ناشطون ومنصات محلية مشاهد لخروج مظاهرة بالإسكندرية وأخرى من الجامع الأزهر نصرة لغزة وتنديدا بجرائم الاحتلال.

وفي الجزائر، شهدت باحات وشوارع في محيط عدد من المساجد بولايات مختلفة وقفات للمئات من المصلين عقب صلاة الجمعة، عبروا خلالها عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ورفعوا شعارات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء والعزل في قطاع غزة، وهتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية.

كذلك بث نشطاء ومنصات محلية مغربية مشاهد مباشرة لمظاهرات في البلاد، منها في مدينة طنجة، نصرة لغزة ودعما لعملية طوفان الأقصى التي أطلقها المقاومون الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ليبيا، بث ناشطون صورا ومشاهد لمسيرة انطلقت عقب صلاة الجمعة من مدن طرابلس ومصراتة نصرة لغزة ودعما لعملية طوفان الأقصى، مرددين شعارات تندد بالاحتلال وداعمة للمقاومة الفلسطينية.

كما بث ناشطون ومنصات محلية تونسية مشاهد لمسيرة انطلقت بالعاصمة التونسية نصرة لغزة ودعما لعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

وشهد الأردن مظاهرات ووقفات تندد بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، كما توجه الآلاف من الأردنيين للحدود غضبا من قصف الاحتلال قطاع غزة واستشهاد نحو 1900 مدني فلسطيني.

من جهتها، نشرت منصات محلية لبنانية -أمس الجمعة- مشاهد حية لمظاهرات في عدد من المناطق والمدن هناك دعما لغزة وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك عشرات آلاف الأشخاص أمس الجمعة في مظاهرة حاشدة بالعاصمة القطرية الدوحة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما تشهده غزة من تدمير ممنهج واستهداف للمدنيين وتهجير للفلسطينيين.

كما خرجت مظاهرات في الكويت -أمس الجمعة- شارك فيها وزير ونواب حاليون وسابقون، معلنين تضامنهم ودعمهم لغزة، ومنددين بالعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وفي سلطنة عمان، خرجت مظاهرات ومسيرات تضامنية احتفاء وتأييدا لعملية "طوفان الأقصى" وتضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

كما نشرت وسائل إعلام ومنصات جمعيات بحرينية صورا من مسيرة تضامنية في العاصمة المنامة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ورفضا للتطبيع.

وتظاهر آلاف الموريتانيين، الجمعة، أمام مقر ممثلية الأمم المتحدة في العاصمة نواكشوط، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالقصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أيام لقطاع غزة.

كما شهد اليمن في مدن عدة، بينها تعز ومأرب وحضرموت وصعدة، وقفات ومسيرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما للمقاومة في غزة.

ونشرت حسابات جمعيات تركية مشاهد لمظاهرات في مدينة إسطنبول نصرة لغزة وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، كما أقام المتظاهرون صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

كما بث ناشطون إيرانيون عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر بدء توافد المتظاهرين إلى شوارع العاصمة طهران نصرة لغزة ورفضا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وفي فرنسا، رُفع العلم الفلسطيني ولافتات مساندة للمقاومة الفلسطينية في مظاهرة جابت أمس شوارع العاصمة باريس، نظمت في إطار يوم للتظاهر أعلنته النقابات العمالية.

وهتف عدد من المتظاهرين نصرة للحق الفلسطيني وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، واعتقلت الشرطة الفرنسية عددا من المتظاهرين الذين رفعوا شعارات مساندة لفلسطين.

كما تظاهر المئات من الناشطين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الجمعة في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

Despite ban on protests for Palestine across France, Strasbourg defied the ban tonight in big numbers (this is significant as it hosts the largest Jewish population in France). Trams blocked & protest led by the youth of city. Every Resturant heard “Israel assassin”. #FreeGaza pic.twitter.com/7ZAbL6mtJt

— Jay Sutherland (@Jay_Sutherland_) October 13, 2023