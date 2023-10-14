شاهد.. نساء وأطفال غزة يتساءلون "أين العرب"؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مرئيات لصرخات استغاثة الأطفال والنساء في قطاع غزة، وسط الصمت العربي والدولي، إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي منذ أسبوع، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

وتُظهر المرئيات جرحى القصف الإسرائيلي من النساء والأطفال الذين فقدوا عائلاتهم، وهم يصرخون "أين العرب"، ويطلبون منهم أن يروا ماذا يحدث لهم جراء العدوان، وسط دمار هائل في الأحياء السكنية.

وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 2215 فلسطينيا، منهم ما يزيد على 700 طفل، في حين قالت وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 60% من الشهداء نساء، كما جُرح أكثر من 8714 آخرين، وسط إنذار إسرائيلي لإخلاء شمال القطاع تمهيدا لحملة عسكرية برية.