شاهد.. طفولة غزة في مرمى نيران الاحتلال

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، مخلفا آلاف الشهداء والمصابين بما فيهم الأطفال، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة في غزة، ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وفي حين أفادت الصحة الفلسطينية اليوم السبت بأن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 2215 شهيدا، و8714 جريحا، تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن أكثر من 700 طفل فقدوا حياتهم في غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي، داعية إلى حماية الأطفال هناك بموجب القانون الدولي والإنساني.

ويأتي استهداف الأطفال -الذي وثقت تقارير ومقاطع مصورة ومتداولة على منصات التواصل بعضا منها- إلى جانب غيرهم من الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على غزة، في ظل وضع إنساني يوصف بالكارثي، يفاقمه الحصار المفروض على القطاع، توقفت معه الخدمات كالكهرباء والمياه، إلى جانب الدمار الواسع الذي طال المباني السكنية والمرافق الحيوية وسيارات الإسعاف في القطاع.