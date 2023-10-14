شاهد.. آثار الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي على غزة

تظهر المقاطع المصورة حجم الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا سيما أن صواريخ الاحتلال تستهدف الأبنية والأحياء السكنية منذ أسبوع في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

ودمر القصف الإسرائيلي أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة كانت تحتوي على ما يزيد على 5544 وحدة سكنية، فيما أصيبت نحو 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة تجعلها غير قابلة للسكن، بالإضافة إلى تدمير البنوك والأبراج التجارية، وفق الأمم المتحدة.

ويظهر في المقاطع المصورة أن قصف الاحتلال الانتقامي استهدف أيضا المساجد ودور العبادة.