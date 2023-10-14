حزب الله يقصف 5 مواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية

قصف حزب الله اللبناني اليوم السبت 5 مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أسبوع على قطاع غزة المحاصر في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

وأوضح حزب الله في بيان أنه استهدف مناطق الرادار ورويسات العلم والسماقة وزبدين ورمثا بالصواريخ المُوجّهة وقذائف الهاون، وأصابها إصابات دقيقة ومباشرة.

وقال مراسل الجزيرة إن المدفعية الإسرائيلية ردت بقصف بشكل عنيف محيط عدة بلدات في منطقة العرقوب بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان، مضيفا أن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والرشاش وقعت في محيط موقع رويسة العلم الإسرائيلي.

وأفاد مصدر أمني لبناني بأن منازل تضررت من القصف الإسرائيلي على القرى اللبنانية.

وأمر الجيش الإسرائيلي سكان 5 قرى على الحدود مع لبنان بالاحتماء في الملاجئ حتى إشعار آخر بسبب احتمال لتسلل مسلح من لبنان.

وحصلت أمس الجمعة محاولة تسلل إلى إسرائيل من الحدود مع لبنان، استهدف على إثرها الجيش الإسرائيلي قرى لبنانية حدودية، ورد حزب الله على القصف بمهاجمة 3 مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة والمناسبة.

وتشهد الحدود اللبنانية مع إسرائيل توترا وقصفا متبادلا غداة عملية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل، واستشهد على إثر القصف الإسرائيلي صحفي أمس الجمعة، وأصيب صحفيان آخران منهم مراسلة الجزيرة في جنوب لبنان.

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لقناة فوكس نيوز الأميركية إن حزب الله لديه نحو 130 ألف صاروخ موجه ضدهم، معتبرا هذا الأمر مشكلة خطيرة.