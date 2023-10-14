بعث المركز الدولي من أجل العدالة للفلسطينيين رسالة إلى رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك قال فيها إنه ستتم ملاحقة مسؤولين في حكومته ومحاكمتهم بسبب "المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب في غزة".

وقال المركز إن على حكومة بريطانيا إدانة خروق إسرائيل للقانون الدولي وحثها على الالتزام به.

وطالب المركز الحقوقي الوزراء البريطانيين بسحب أي تصريحات لهم تشجع على ارتكاب جرائم حرب في غزة، والعمل على تأمين المدنيين في غزة وإدخال الإمدادات الإغاثية والوقف الفوري لإطلاق النار.

وقد أرسل المركز نسخة من خطابه إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد.

يشار إلى أن المركز الدولي من أجل العدالة للفلسطينيين يرأسه كريسبين بلانت عضو مجلس العموم ورئيس لجنة الشؤون الخارجية سابقا.

يذكر أن كتائب عز الدين القسام وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية تشن منذ السبت الماضي عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقتلت حتى الآن أزيد من 1300 إسرائيلي وتمكنت من أسر أعداد كبيرة، وفق أرقام إسرائيلية.

من جانبها، ردت إسرائيل بقصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد في قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد أكثر من ألفي فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.