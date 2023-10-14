"بي بي سي": فريقنا في إسرائيل تعرض للاعتداء تحت تهديد السلاح

أعلنت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن فريقها الصحفي في إسرائيل تعرض للاعتداء والاحتجاز تحت تهديد السلاح، بعد أن أوقفتهم الشرطة في مدينة تل أبيب.

وقالت الشبكة -في بيان نشر على موقعها الرسمي-، "كان مهند توتنجي، وهيثم أبو دياب، وفريق بي بي سي عربي في طريقهم إلى أحد الفنادق، عندما اعتُرضت سيارتهم".

وأضافت، "سُحبت السيارة -التي تحمل علامة تلفزيون بالخط الأحمر- وفُتِشوا ودُفعوا باتجاه الحائط".

وقال توتنجي وأبو دياب، إنهما عرّفا نفسيهما على أنهما صحفيان في "بي بي سي"، وأظهرا للشرطة بطاقات الهوية الصحفية.

وأثناء محاولته تصوير الحادثة، قال توتنجي، إنه رُمي هاتفه على الأرض، وضُرب على رقبته.

وقال متحدث باسم الشبكة البريطانية، "فريق بي بي سي نيوز عربي ضمن الفرق المنتشرة في تل أبيب، كان في سيارة تحمل علامة واضحة تشير إلى أنها جهة إعلامية، وأُوقف واعتُدي عليه الليلة الماضية من الشرطة الإسرائيلية. يجب أن يكون الصحفيون قادرين على تغطية الصراع في إسرائيل وغزة بحرية."

وأمس الجمعة، قُتل الصحفي عصام عبد الله من وكالة رويترز، وأصيب الصحفيان من فريق قناة الجزيرة كارمن جوخدار، وإيلي براخيا، و3 صحفيين آخرين من وسائل إعلام أجنبية ومحلية، في بلدة علما الشعب الحدودية جنوبي لبنان، جراء استهداف القوات الإسرائيلية لسيارتهم.

وفي غزة قتل 8 صحفيين منذ السبت الماضي، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، حسب ما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء الماضي.