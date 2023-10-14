اليوم الثامن من "طوفان الأقصى".. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة وتحذير من كارثة إنسانية وشيكة بغزة

تتصاعد التطورات في قطاع غزة مع دخول عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية يومها الثامن، فقد واصلت إسرائيل قصفها العنيف على مختلف مناطق غزة، ما رفع عدد الشهداء إلى أكثر من 2200 والجرحى إلى أكثر من 8700 جريح.

وألقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، كلمة أكد فيها أن المقاومة بدأت كتابة التاريخ بـ"طوفان الأقصى" التي شكلت بداية زوال الاحتلال، وأضاف أن "أهل غزة متجذرون في أرضهم، متمسكون بوطنهم، ولن يخرجوا من أرضهم، ولن يهاجروا ولا هجرة من الضفة ولا من غزة.

وفيما يلي أبرز المواقف والأحداث التي وقعت في اليوم الثامن من هذه العملية:

رئيس الوزراء القطري يحذر من محاولات التهجير القسري لسكان غزة

أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، -خلال اتصال مع المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل- موقف قطر الثابت من إدانة استهداف المدنيين الأبرياء، ورفضها سياسة العقاب الجماعي تحت أي ذريعة.

وحذر الشيخ محمد بن عبد الرحمن من خطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة.

إيقاف بث قناة الأقصى على القمر الصناعي يوتلسات

قالت قناة الأقصى -التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس-، إن الشركة الفرنسية المسؤولة عن بث القناة على القمر الصناعي "يوتلسات" أوقفت بث القناة.

وأكدت قناة الأقصى في بيان أن قرار وقف بثها جاء استجابة للإملاءات والضغوط الإسرائيلية.

كتائب القسام تنشر رسالة موجهة إلى القوات البرية الإسرائيلية

نشرت كتائب القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس- رسالة مصورة موجهة إلى القوات البرية الإسرائيلية.

وأظهر المقطع تدريبات سابقة لعناصر من القسام يخرجون من أحد الأنفاق، ويهاجمون دبابات إسرائيلية ويأخذون عددا من الجنود أسرى.

جيش الاحتلال: نستعد لتوسيع نطاق هجماتنا في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يستعد لتوسيع نطاق هجماته في غزة، بما في ذلك الاستعداد لعملية برية، وأضاف في بيان أن قواته تستعد لتعبئة الموارد لتنفيذ خطط عملياتية واسعة، تشمل هجوما متكاملا برا وبحرا وجوا.

إسماعيل هنية: أهل غزة متجذرون بأرضهم والمقاومة كتبت بداية زوال الاحتلال

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، إن المقاومة بدأت كتابة التاريخ بـ"طوفان الأقصى" التي شكلت بداية زوال الاحتلال.

وأضاف أن "أهل غزة متجذرون في أرضهم، متمسكون بوطنهم، ولن يخرجوا من أرضهم، ولن يهاجروا ولا هجرة من الضفة، ولا من غزة.

مظاهرة في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو

تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

انفجارات تهز تل أبيب

أكد مراسل الجزيرة سماع أصوات انفجارات كبيرة في سماء تل أبيب، وذلك بعد إعلان المقاومة الفلسطينية قصف تل أبيب الكبرى برشقة من الصواريخ.

استشهاد 10 مسعفين وتدمير 23 سيارة إسعاف

قالت وزارة الصحة في غزة، إن 10 مسعفين استشهدوا وأصيب 27 آخرون، جراء استهدافهم بشكل مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأضافت الوزارة في بيان أن قوات الاحتلال دمرت 23 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان، وقصفت 15 مستشفى في قطاع غزة بشكل مباشر، أو غير مباشر توقف اثنان منها عن الخدمة.

مقتل 9 أسرى جدد في قصف إسرائيلي

أعلنت كتائب القسام عن مقتل 9 أسرى جدد من لمحتجزين لديها خلال معركة طوفان الأقصى، بينهم 4 أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء القصف الإسرائيلي على أماكن يوجد فيها هؤلاء الأسرى داخل القطاع.

أكثر من 700 طفل استشهدوا غزة منذ بدء القصف

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن أكثر من 700 طفل فقدوا حياتهم في قطاع غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي.

ودعا الأمم المتحدة إلى حماية أطفال غزة بموجب القانون الدولي والإنساني، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بأنه "كارثي" خاصة بالنسبة للأطفال.

المياه تنفد من مليوني شخص في غزة

قالت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن المياه تنفد من مليوني شخص في قطاع غزة، وهذه مسألة حياة أو موت.

وأضافت أن "سكان غزة سوف يموتون من الجفاف الشديد، في حال عدم نقل الوقود إلى غزة الآن، وتأمين مياه الشرب".

مجزرة جديدة في دير البلح

قالت وزارة الصحة في غزة، إن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في مجزرة جديدة بدير البلح، نتيجة قصف إسرائيلي لمربع سكني، وذكر محمد الخطيب، مدير العلاقات والإعلام في المحافظة الوسطى للجزيرة، أن عشرات الجثث ملقاة في الشوارع وتحت الأنقاض بعد القصف الذي استهدف منازل ومسجدا.

وناشد الخطيب العالمين العربي والإسلامي تقديم المساعدة الفورية، مشيرا إلى أن جهود المسعفين والمدنيين متواصلة لإنقاذ جرحى المجزرة.

2215 شهيدا و8714 مصابا في غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 2215 شهيدا سقطوا في قطاع غزة، وأصيب 8714 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة السبت الماضي، في حين استشهد 54 شخصا، وجرح أكثر من 1100 في الضفة الغربية.

القسام أسقطت مروحية عسكرية في اليوم الأول للهجوم

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسقطت مروحية عسكرية في اليوم الأول من عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تجدد القصف على غزة جوا وبحرا

قال مراسل الجزيرة، إن زوارق حربية إسرائيلية قصفت، صباح اليوم السبت، ساحل غزة تزامنا مع غارات جوية على وسط القطاع في ثامن أيام العدوان الإسرائيلي على غزة بعد عملية "طوفان الأقصى".