مظاهرة كبيرة وسط لندن تضامنا مع غزة

تظاهر الآلاف وسط لندن اليوم السبت دعما للفلسطينيين وتنديدا بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

وخرجت المظاهرات بعد تحذير الشرطة البريطانية من أن إبداء أي شخص تأييدا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيعرّضه للتوقيف.

وبدأ المشاركون -الذين تجمعوا بالقرب من مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خلال الصباح- مسيرة في العاصمة البريطانية قبل مظاهرة أخرى عصرا بالقرب من البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في داونينغ ستريت.

وقبيل التحرّك الاحتجاجي في لندن، أعلنت شرطة العاصمة أنها ستنشر أكثر من ألف عنصر.

ورفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل".

ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، مخلفا أكثر من 2200 شهيد، و7696 مصابا، بينما ردّت المقاومة باستهداف بلدات إسرائيلية بالصواريخ.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية السبت الماضي عملية طوفان الأقصى للرد على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، وأدت إلى مقتل 1500 إسرائيلي وأكثر من 3500 مصاب.