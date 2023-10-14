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مظاهرة كبيرة وسط لندن تضامنا مع غزة

Demonstrators protest in solidarity with Palestinians, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in London, Britain, October 14, 2023. REUTERS/Toby Melville
الآلاف شاركوا في المظاهرات الداعمة للفلسطينيين وسط لندن (رويترز)
14/10/2023

تظاهر الآلاف وسط لندن اليوم السبت دعما للفلسطينيين وتنديدا بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

وخرجت المظاهرات بعد تحذير الشرطة البريطانية من أن إبداء أي شخص تأييدا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيعرّضه للتوقيف.

وبدأ المشاركون -الذين تجمعوا بالقرب من مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خلال الصباح- مسيرة في العاصمة البريطانية قبل مظاهرة أخرى عصرا بالقرب من البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في داونينغ ستريت.

وقبيل التحرّك الاحتجاجي في لندن، أعلنت شرطة العاصمة أنها ستنشر أكثر من ألف عنصر.

ورفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل".

Demonstrators protest in solidarity with Palestinians, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in London, Britain, October 14, 2023. REUTERS/Toby Melville
المتظاهرون في لندن رفعوا الأعلام الفلسطينية وشعارات تدعو للحرية لفلسطين (رويترز)

ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، مخلفا أكثر من 2200 شهيد، و7696 مصابا، بينما ردّت المقاومة باستهداف بلدات إسرائيلية بالصواريخ.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية السبت الماضي عملية طوفان الأقصى للرد على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، وأدت إلى مقتل 1500 إسرائيلي وأكثر من 3500 مصاب.

المصدر : الجزيرة + وكالات