إسرائيل تقصف مطار حلب

أعلن التلفزيون السوري أن هجوما إسرائيليا استهدف مطار حلب الدولي مساء السبت، بعد أيام على غارات مشابهة استهدفت مطاري حلب ودمشق.

وذكرت تقارير إعلامية أن غارات جوية إسرائيلية قادمة من اتجاه البحر ضربت مطار حلب، بعد وقت قليل من إعلان تل أبيب إطلاق صاروخين من سوريا تجاه مرتفات الجولان المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "إثر تقارير أولية عن سماع صافرات الانذار في بلدتي أفني أيتان وألما، تقصف مدفعية جيش الدفاع الاسرائيلي راهنا مصدر النيران في سوريا"، ولفت إلى أنه يتحقق -أيضا- من احتمال تسلل جوي من لبنان.

والخميس الماضي، شنت إسرائيل قصفا صاروخيا متزامنا على مطاري دمشق وحلب الدوليين في سوريا، ما أخرجهما عن الخدمة، ردا على إطلاق قذائف هاون على مرتفعات الجولان (الثلاثاء)، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن تلك هي "المرة الأولى منذ عملية طوفان الأقصى التي يُطلق فيها قذائف هاون من سوريا تجاه إسرائيل".

وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوتر في على كل الجبهات مع إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي، ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.