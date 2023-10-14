الطنطاوي يعلن خروجه من السباق الرئاسي في مصر

أعلن المعارض المصري والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي الجمعة أنه لم يجمع سوى نحو نصف عدد التوكيلات المطلوب للترشح لرئاسة مصر.

ومنذ أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، جمع الطنطاوي أكثر من 14 ألف توكيل، بحسب ما قال مدير حملته في مؤتمر صحفي الجمعة وسط القاهرة.

وحتى يكمل الطنطاوي (44 عاما) ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرّرة في ديسمبر/كانون الأول، ينبغي عليه أن يجمع 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقلّ من نواب في البرلمان قبل غلق باب الترشح في 14 أكتوبر/تشرين الأول.

يذكر أن الطنطاوي -الذي شغل عضوية البرلمان ومنصب رئيس حزب الكرامة السياسي في مصر- أعلن في مارس/آذار الماضي نيّته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من أجل تقديم "بديل ديمقراطي"، وبدأ حملته الانتخابية بجولات في المحافظات، وتقدم للهيئة العليا للانتخابات في مصر بعريضة تتضمن مطالب عدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية القادمة.

والأسبوع الماضي، تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشّحه رسميا لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول والتي من المرجّح أن يفوز فيها.

وحصل السيسي على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوا وأكثر من 1.1 مليون توكيل.

وعلّق الطنطاوي "لو جرت انتخابات حقيقية، فلن يحصل على أكثر من 1% من الأصوات".

ومنذ بدأت عملها، أعلنت حملة الطنطاوي مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمدا من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة وعدم توفر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.

كذلك تعرض العشرات من أعضاء الحملة إلى التوقيف والإحالة إلى النيابة. وقال مدير الحملة في مؤتمر الجمعة إن العدد بلغ 132 شخصا.

وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول، على أن يتم إعلان النتيجة في 18 من الشهر نفسه.