مع دخول "طوفان الأقصى" أسبوعها الثاني.. بدء إجلاء رعايا غربيين من إسرائيل

بدأت حكومتا النمسا وألمانيا إجلاء رعايا غربيين من إسرائيل مع دخول الحرب بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال أسبوعها الثاني.

وأجلت النمسا 176 شخصا من تل أبيب إلى العاصمة فيينا عبر طائرة استأجرتها وزارة الخارجية، وأقلت الرحلة مواطنين إسرائيليين وأميركيين وآخرين ينتمون لدول أوروبية أخرى.

كما أجلت ألمانيا 660 من مواطنيها على متن 3 رحلات خاصة تابعة للخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، وقالت الخارجية الألمانية إن الرحلات الثلاث الأولى من عملية الإجلاء انطلقت من تل أبيب إلى مدينتي فرانكفورت وميونيخ.