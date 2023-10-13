متحدث أميركي: قواتنا بحالة تأهب تحسبا لانضمام حلفاء إيران لمعركة غزة

قال متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية إن قوات بلاده المتمركزة في جميع أنحاء المنطقة تراقب الفصائل المتحالفة مع إيران و"التي من المحتمل أن تفتح جبهات جديدة هناك" بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل قبل أيام.

وقال المتحدث لمجلة "نيوزويك" الأميركية "نحن نراقب كل المنطقة بحثا عن أي مؤشرات تشير إلى أن هذه الجماعات قد تفكر في استغلال هذا الصراع أو الدخول فيه بطريقة تفضي إلى تصعيده، ولهذا السبب عدّلنا موقفنا".

وبعد يوم واحد من هجوم بري وجوي وبحري مباغت قادته السبت الماضي فصائل المقاومة بقيادة كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن تحركات عسكرية جديدة تهدف إلى "تعزيز جهود الردع الإقليمية". كما تعهدت واشنطن بتعزيز إمدادات المعدات والذخيرة والموارد لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ورفض المتحدث الكشف عن "تدابير حماية محددة أو عمليات مستقبلية"، لكنه جدد مخاوف بلاده من الفصائل المدعومة من إيران، وقال "إننا نواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان أمن العسكريين الأميركيين".

"محور واحد"

وفي تصريحات له اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "إيران وحزب الله وحماس محور واحد، وطهران هي التي تمنح الأموال وتعطي الضوء الأخضر"، مضيفا "عدونا هو حماس التي تشبه تنظيم الدولة وتحظى بدعم إيران".

من جهته، قال نظيره الأميركي لويد أوستن إن الدعم الأميركي لإسرائيل راسخ، وإن واشنطن ستتأكد من امتلاك إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، مضيفا أن أميركا عززت أسراب الطائرات المقاتلة الأميركية في الشرق الأوسط، ووزارة الدفاع الأميركية على استعداد تام لنشر أصول إضافية إذا لزم الأمر.

وفجر السبت الماضي أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.