فيديو للقسام يظهر استهداف مدينة صفد بصاروخ "عياش 250"

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو يظهر إطلاق صاروخ "عياش 250" صوب المنطقة الشمالية في صفد المحتلة.

وأعلنت كتائب القسام عن استهداف مدينة صفد شمال إسرائيل بصاروخ "عياش 250" في اليوم السابع من معركة "طوفان الأقصى" التي تتواصل ضد الاحتلال.

وهذه المرة الأولى التي تستخدم كتائب القسام صاروخ "عياش 250" في عملية طوفان الأقصى، وكانت حركة حماس قد أدخلت الصاروخ للخدمة عام 2021 في عملية "سيف القدس".