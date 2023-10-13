غوتيريش: الوضع في غزة خطير والحروب لها قواعد

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة إن الوضع في غزة تدهور لمستوى خطير غير مسبوق، مؤكدا ضرورة فتح ممر إنساني لإيصال المساعدات لأهالي القطاع.

وأضاف غوتيريش أنه على اتصال مستمر مع زعماء المنطقة للتركيز على سبل تخفيف المعاناة، مع التركيز على منع المزيد من التصعيد الخطير في الضفة الغربية وجنوب لبنان.

وشدد غوتيريش -قبل اجتماع لمجلس الأمن بشأن التصعيد بين إسرائيل وغزة- على أنه "حتى الحروب لها قواعد" ويجب احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.

وأردف الأمين العام للأمم المتحدة أن النظام الصحي على وشك الانهيار في القطاع والمشارح مكتظة، فضلا عن أزمة المياه، وذكر أنه يجب دخول مساعدات إنسانية بشكل فوري إلى جميع أنحاء غزة حتى يتمكنوا من إيصال الوقود والغذاء والماء إلى كل من يحتاج إليهم.

تأتي تصريحات غوتيريش وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتفاع عدد الشهداء إلى 1900 ومنع دخول الطعام وقطع الماء والكهرباء منذ السبت الماضي في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" العسكرية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.

وكانت الأمم المتحدة حثّت إسرائيل على تجنب وقوع كارثة إنسانية، بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني إلى مغادرة شمال قطاع غزة إلى جنوبها.