عاجل| مصدر دبلوماسي بمجلس الأمن للجزيرة: روسيا توزع مشروع قرار على أعضاء المجلس يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة

مصدر دبلوماسي بمجلس الأمن للجزيرة: روسيا توزع مشروع قرار على أعضاء المجلس يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة

مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون ذلك

مشروع القرار الروسي يدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن