شاهد.. مقاتلو القسام يسيطرون على موقع "عين هبشور" العسكري

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو لعملية اقتحام موقع عين هبشور العسكري شرقي المنطقة الوسطى التابعة لجيش الاحتلال.

وتم الاقتحام بحسب المقطع من محوري الوسطى وخانيونس، وقد ظهر مقاتلو القسام وهم يتجمعون بالقرب من برج داخل الموقع قبل أن يتم استهدافه بقذيفة أصابته مباشرة.

بعد ذلك ظهر مقاتلون يستقلون مركبة في طريق صحراوية ثم هجموا على الموقع بأسلحتهم الخفيفة ويستهدفون مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي ويسيطرون عليها.

وأظهر المقطع اثنين من المقاتلين يتقدمون باتجاه الموقع على دراجة نارية قبل أن تبدأ مجموعة بالاشتباك مع جنود الاحتلال واقتحام سياجه الحديدي.

ودخل أحد مقاتلي القسام إلى الموقع حاملا مدفع آر بي جيه استهدف به إحدى الآليات وبعده دخل مقاتلون آخرون وسيطروا على المكان.

وعرض المقطع جثتي جنديين إسرائيليين وآلية عسكرية سيطر عليها مقاتلو القسام بعد نجاح الاقتحام.