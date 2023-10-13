شاهد.. فيديو يظهر تعامل مقاتلي القسام مع أطفال إسرائيليين أول أيام طوفان الأقصى

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)؛ مقطع فيديو يظهر طريقة تعامل مقاتلي القسام مع الأطفال، ما يبطل الأكاذيب التي روجتها إسرائيل وحلفاؤها من أن المقاومة الفلسطينية قتلت أطفالا إسرائيليين.

وأظهرت مشاهد من الفيديو مقاتلين من القسام وهم يتعاملون بإنسانية مع أطفال إسرائيليين خلال المعارك في "كيبوتس حوليت" في اليوم الأول من عملية "طوفان الأقصى".

وتضمنت المشاهد مقاتلا وهو يلاعب أحد الأطفال، وآخر يحمل طفلين في يديه، وثالث يهز مهد رضيع لمساعدته على النوم.

وتتعارض مشاهد الفيديو مع المزاعم التي روجتها إسرائيل وتداولها الإعلام الغربي بشأن "جرائم" زُعم أن مقاتلي القسام ارتكبوها بحق الأطفال في أول أيام طوفان الأقصى.