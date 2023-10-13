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شاهد.. الشرطة الفرنسية تقمع مظاهرات تضامن مع فلسطين

French Gendarmes tackle a protestor during an unauthorized demonstration in support of Palestinians at Place de la Republique in Paris, on October 12, 2023. - France on October 12, 2023 said it was banning all pro-Palestinian demonstrations after the attack on Israel by Hamas, on the grounds such protests threaten to public order. Interior Minister Gerald Darmanin said that the demonstrations "are likely to generate disturbances to public order" adding that organisers should face arrest. Fighting between Israel and Hamas has entered a sixth day following the assault on Israel by the Palestinian militant group on October 7, which has claimed thousands of lives on both sides. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
الداخلية الفرنسية حظرت المظاهرات المؤيدة لفلسطين في جميع أنحاء البلاد (الفرنسية)
13/10/2023-|آخر تحديث: 13/10/202309:52 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

واصلت الشرطة الفرنسية مواجهاتها ضد مظاهرات داعمة لفلسطين ومتضامنة مع قطاع غزة بعد تعرضه لقصف مكثف من طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ السبت الماضي.

واستمرت المواجهات مساء الخميس، في أحياء العاصمة باريس بين الشرطة التي استخدمت قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المطالبين بوقف قصف قطاع غزة المتواصل، الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى ودمارا واسعا في مبان سكنية ومرافق حيوية.

 

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قرر في وقت سابق، حظر المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد، غير أن ذلك لم يمنع خروج مسيرات في باريس للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

كما خرجت أمس مظاهرات في مدن فرنسية أخرى منها ليون ومارسيليا تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وأفادت تقارير باستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ووثقت مقاطع مصورة نشرها ناشطون على منصات التواصل جوانب منها.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات بينها "إسرائيل قاتلة" و"ماكرون متواطئ"، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي المؤيدة للجانب الإسرائيلي الذي يشن طيرانه غارات على قطاع غزة، إثر عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية السبت الماضي.

وبالإضافة إلى حظر المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني، شددت السلطات الفرنسية إجراءات الأمن حول مئات المواقع، بينها مدارس ومعابد يهودية، ونشرت لذلك حوالي 10 آلاف شرطي.

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي