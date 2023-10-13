رئيس الوزراء الأيرلندي: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة، وليس لها الحق في انتهاك القانون الدولي.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن رئيس الوزراء الأيرلندي دعا أيضا إلى فتح ممر إنساني للسماح بوصول المساعدات إلى الفلسطينيين.

وقال فارادكار لراديو وتلفزيون أيرلندا "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن ليس لإسرائيل الحق في الظلم". وأعرب عن قلقه مما يراه يحدث في غزة في الوقت الراهن.

وأوضح أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني من خلال معاقبتها للمدنيين الفلسطينيين، وأن أيرلندا ستسعى إلى فتح ممر إنساني للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.

وتشن إسرائيل حربا عنيفة على قطاع غزة، أوقعت أكثر من 1537 شهيدا و6612 مصابا، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى إلى 1300.

وقطعت إسرائيل إمدادات الغذاء والماء والكهرباء عن غزة، في حين اعتبرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن تجويع السكان المحاصرين في غزة وحرمانهم من الضروريات يعدان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وقالت المقررة الأممية إن جزءا كبيرا من سكان قطاع غزة المحاصر يتعرضون للإبادة.

وينص القانون الإنساني الدولي على حظر العقاب الجماعي لمجموعة من الأشخاص بسبب جريمة ارتكبها فرد.