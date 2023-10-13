خيبة أمل إسرائيلية لعدم إدانة الصين حركة حماس

أعرب الاحتلال الإسرائيلي عن خيبة أمله إزاء الموقف الصيني من الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية السبت الماضي على مستوطنات غلاف غزة.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الجمعة- في بيان إنها أعربت في اتصال هاتفي مع المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط تشاي جون عن خيبة أملها العميقة لعدم إدانة بكين الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وذكر البيان أن نائب مدير منطقة آسيا والمحيط الهادي بالخارجية الإسرائيلية رافي هارباز أعرب عن خيبة أمل إسرائيل العميقة إزاء البيانات والتصريحات الصينية بشأن الأحداث الأخيرة، إذ لم تتضمن تلك البيانات إدانة واضحة لما وصفها بـ"المجزرة الرهيبة" التي ارتكبتها حركة حماس ضد المستوطنات الإسرائيلية.

وكان مسؤول صيني قد أعرب عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوتر والعنف بين إسرائيل وفلسطين، وذلك خلال محادثة هاتفية أجراها مع مسؤول بالخارجية الإسرائيلية أمس الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وجاء في بيان أصدرته الخارجية الصينية أن المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط أبلغ المسؤول الإسرائيلي إدانة بكين لما لحق بالمدنيين الأبرياء من أضرار، وقال إن بلاده تدعو لوقف إطلاق النار وإنهاء العنف في أقرب وقت ممكن، واستئناف مفاوضات السلام القائمة على أساس حلّ الدولتين.

وفي سياق متصل، أعلنت خارجية الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الجمعة- أن موظفا في سفارتها في بكين تعرض لاعتداء اليوم، وأوضحت أن حالته مستقرة ويخضع للعلاج في المستشفى.

وأوضحت أن الهجوم الذي تعرض له موظفها لم يقع داخل السفارة، وأن هناك تحقيقا جاريا للوقوف على ملابساته.