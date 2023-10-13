بلينكن يصل الأردن في جولته الداعمة لإسرائيل

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى العاصمة الأردنية عمان -اليوم الجمعة- في إطار جولة للمنطقة تستهدف تقديم الدعم لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق أنه سيتوجه في وقت لاحق من اليوم الجمعة إلى قطر للقاء مسؤولين هناك.

وكشف بلينكن عن أنه سيزور أيضا مصر والإمارات، إضافة إلى السعودية، مشيرا إلى أنه خلال جولته سيواصل "الضغط على الدول للمساعدة في منع توسع رقعة النزاع واستخدام نفوذها على حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين".

وكان بلينكن قد وصل أمس الخميس إسرائيل في زيارته التضامنية بعد عملية "طوفان الأقصى" المباغتة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية السبت الماضي.

وخلال الكلمات التي ألقاها بعد وصوله إلى تل أبيب، شنّ بلينكن هجوما عنيفا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقال أيضا إنه يزور إسرائيل بوصفه يهوديا وليس وزيرا للخارجية، مؤكدا دعم بلاده المطلق لإسرائيل و"حقها في الدفاع عن نفسها".

وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن زيارته تحمل رسالة مفادها أنهم سيكونون دائما موجودين إلى جانب الإسرائيليين، الذين ليسوا مضطرين للدفاع عن أنفسهم بمفردهم، على حد قوله.

وشارك بلينكن في اجتماع لمجلس "الحرب" الإسرائيلي، حسب القناة الـ12 الإسرائيلية، وذلك بعد تشكيل بنيامين نتنياهو حكومة طوارئ.

وزير الدفاع

وفي إطار الدعم الأميركي لإسرائيل الذي أكد عليه بلينكن، من المقرر أن يصل أيضا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى تل أبيب، حيث سيلتقي نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وأعضاء آخرين في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي.

ووفقا لوزارة الدفاع الأميركية، فإن أوستن سيؤكد خلال الزيارة "الالتزام الثابت بأمن إسرائيل" من قبل واشنطن.

وقال البيان إن أوستن "يتطلع إلى التحدث بعمق مع مسؤولين إسرائيليين بشأن تخطيطهم العملي وأهدافهم المتعلقة بالصراع" مع الفلسطينيين، كما "سيبحث أيضا احتياجات الأمن الإسرائيلي من المساعدات".