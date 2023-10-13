اليوم السابع من "طوفان الأقصى".. 1900 شهيد في غزة و"القسام" تقصف بصاروخ عياش 250

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها السابع، واستمرت الغارات الإسرائيلية على المناطق المأهولة في قطاع غزة، مما رفع عدد الضحايا إلى نحو 1900 شهيد بالإضافة إلى 7696 جريحا.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن من بين الشهداء 614 طفلا و370 سيدة، كما أعلنت الوزارة عن قصف قوات الاحتلال قافلة للنازحين، مما أسفر عن سقوط 70 شهيدا، وأكثر من 200 مصاب.

وفي تطورات الجبهة الشمالية، استشهد صحفي وأصيب 3 -بينهم الزميلان كارمن جوخدار، وإيلي براخيا- في قصف إسرائيلي على سيارتهما ببلدة علما الشعب، التي تشهد تصعيدا مساء اليوم الجمعة.

وهذه أبرز المواقف والأحداث التي وقعت في اليوم السابع من "طوفان الأقصى":

70 شهيدا جراء قصف قوات الاحتلال قافلة للنازحين بغزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قافلة للنازحين بقطاع غزة.

وقال المكتب في بيان، إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قافلة النازحين، ارتفع إلى 70 شهيدا، وأكثر من 200 مصاب.

شهيد و3 مصابين بينهم مراسلة ومصور الجزيرة، بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

استشهد صحفي وأصيب 3 -بينهم مراسلة ومصور الجزيرة- بقصف إسرائيلي على سيارتهم جنوبي لبنان.

أصيب الزميلان كارمن جوخدار وإيلي براخيا، في قصف إسرائيلي على سيارتهما ببلدة علما الشعب، التي تشهد تصعيدا مساء اليوم الجمعة.

كتائب القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد المحتلة

قالت كتائب القسام، إنها استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد، بصاروخ عياش 250.

كما أطلقت منذ صباح اليوم 150 صاروخا على عسقلان، و50 صاروخا على سديروت.

وأعلنت قصف مطار بن غوريون.

وقصفت سديروت بـ50 صاروخا، ردا على التهجير واستهداف المدنيين.

ووجهت الكتائب ضربة كبيرة بـ150 صاروخا لعسقلان المحتلة.

مظاهرات التضامن مع غزة تعم عواصم العالم

خرجت مظاهرات في عواصم عربية وإسلامية، دعما للشعب الفلسطيني وتضامنا مع غزة.

وانطلقت المظاهرات، ونظمت وقفات حاشدة في عدد من الدول؛ بينها: الأرن، والعراق، وقطر، وتركيا، واليمن، وماليزيا، واليابان، ودول أخرى.

وطالب المشاركون في هذه الوقفات والمظاهرات بوقف المجازر بحق سكان غزة، ودعوا المجتمع الدولي للتدخل لإنهاء العدوان على القطاع المحاصر.

إسرائيل تطالب المدنيين في غزة بإخلاء بيوتهم

طالب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي المدنيين في غزة بإخلاء بيوتهم، والتوجه نحو الجنوب.

وصفت وكالة (أونروا) طلب إسرائيل نقل أكثر من مليون مدني من شمال غزة خلال 24 ساعة، بأنه "مروع".

الأمم المتحدة ترى أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة.

اليونيسيف: مقتل 447 طفلا فلسطينيا في غزة

أكدت اليونيسيف مقتل 447 طفلا فلسطينيا في غزة حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك تقارير بأن العدد قابل للارتفاع.

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قالت، إن الحصار الكامل سيؤدي إلى كارثة إنسانية في غزة، وتقديرات بنزوح 250 ألف شخص.

القسام: مقتل 13 أسيرا بينهم أجانب في القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت كتائب القسام مقتل 13 أسيرا بينهم أجانب، في قصف إسرائيل على محافظتي الشمال وغزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

6 من الأسرى "قُتلوا" في محافظة الشمال في مكانين منفصلين.

و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة أصابها القصف الإسرائيلي

وزير الدفاع الأميركي يصل إلى إسرائيل في زيارة تضامن

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل -صباح اليوم الجمعة- في زيارة تهدف إلى إظهار تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل.

التقى أوستن مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط كبير

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل العقيد ليؤون بار، أحد الضباط الكبار بفرقة الضفة الغربية، خلال عمليات قتالية في غلاف غزة.

بريطانيا ترسل سفينتين و3 مروحيات ورئيس وزرائها يؤكد دعم إسرائيل