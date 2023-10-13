أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل 13 أسيرا لديها، بينهم أجانب، جراء القصف المكثف الذي نفذته قوات الاحتلال على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت كتائب القسام في بيانها صباح اليوم الجمعة أن 6 من هؤلاء الأسرى قتلوا في محافظة الشمال في مكانين منفصلين، و7 في محافظة غزة وفي 3 أماكن مختلفة أصابها القصف.

وكانت كتائب القسام أعلنت قبل أيام مقتل 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها جراء قصف قوات الاحتلال، ونشرت صورة أحدهم.

وحسب بيان للجيش الإسرائيلي صباح اليوم، هناك 120 إسرائيليا محتجزا لدى حماس، تم إبلاغ عائلاتهم بذلك، وذلك بالإضافة إلى 1300 سقطوا قتلى جراء عملية طوفان القدس التي نفذتها المقاومة بقيادة حماس.

وأدى القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 1500 فلسطيني، بينهم أكثر من 400 طفل، كما أصيب نحو 7 آلاف آخرين، ونزح ما يزيد على 400 ألف من منازلهم.