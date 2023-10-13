استشهاد 7 فلسطينيين يرفع عدد شهداء الضفة إلى 37

استشهد 7 فلسطينيين الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، مما يرفع عدد الشهداء إلى 37 شهيدا منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى" السبت الماضي.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فريد ملصة (24 عاما) متأثرا بجروح خطيرة إثر إصابته في الرأس برصاص قوات الاحتلال في بلدة دير بزيع غرب رام الله.

كما أفادت الوزارة -عبر صفحتها على موقع فيسبوك- باستشهاد سامر سعيد رضوان (22 عاما) برصاص الاحتلال قرب بلدة النبي إلياس في قلقيلية شمالي الضفة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي يحتجز جثمان رضوان.

وبالقرب من طولكرم، استشهد الفتى مهتدي ماجد سليم (17 عاما) برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة جيوس، بحسب ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد السيدة الفلسطينية رندة عبد الله عبد العزيز عجاج (37 عاما) برصاص الاحتلال قرب بلدة سلواد شرق رام الله.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن ابن السيدة أصيب برصاص الاحتلال الذي استهدف السيارة التي كانا يستقلانها.

وظهر الخميس، استشهد إبراهيم أحمد محمود وادي (62 عاما) وابنه أحمد (25 عاما) برصاص أطلقه مستوطنون على جنازة 4 شهداء قرب قرية الساوية جنوب نابلس.

وفي الإطار، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني: أن 4 فلسطينيين أصيبوا في وقت متأخر مساء الخميس برصاص الاحتلال في بلدة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية.

#فيديو متداول للاشتباك الذي وقع قرب مركز شرطة الاحتلال في باب الساهرة بالقدس. pic.twitter.com/BVJyha9N92 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 12, 2023

عملية بالقدس

وفي القدس المحتلة، استشهد الشاب الفلسطيني خالد محتسب بعد أن أطلق النار على مركز للشرطة في باب الساهرة بمحيط البلدة القديمة، مما أسفر عن إصابة شرطيين إسرائيليين.

وقال ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية إن منفذ العملية من حي بيت حنينا بالقدس الشرقية ويبلغ من العمر 21 عاما.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد توثق إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل حي واد الجوز بالقدس المحتلة عقب تنفيذ إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد خالد محتسب في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة واعتقلت والده وشقيقه.

كما أفادت مصادر فلسطينية بتجدد الاشتباكات مساء الخميس بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في ضواحي القدس المحتلة ومناطق أخرى بالضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية مواجهات وتصاعدا للاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء عملية طوفان الأقصى.