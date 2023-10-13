استشهاد صحفي وإصابة مراسلة ومصور الجزيرة بقصف إسرائيلي جنوبي لبنان

استشهد مصور صحفي وأصيب 3 آخرون -بينهم مراسلة ومصور الجزيرة- في قصف إسرائيلي على سيارتهم بعلما الشعب جنوبي لبنان.

وقالت مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم إن مصور رويترز عصام عبد الله استشهد، فيما نُقل الزميلان في شبكة الجزيرة كارمن جوخدار وإيلي براخيا إلى المستشفى بعد إصابتهما في قصف إسرائيلي على سيارات الأطقم الصحفية في علما الشعب.

اصابة الصحفية @CarmenJoukhadar وفريق قناة @AJABreaking نتيجة استهداف سيارتهم بصاروخ أثناء تغطيتهم للأحداث في #جنوب_لبنان pic.twitter.com/Z6CvQGRlQF — يحيى الحديد Yahya Alhadid (@YahyaAlhadid) October 13, 2023

وأضاف إبراهيم أن سيارة الجزيرة احترقت بالكامل بعد استهدافها بصاروخ موجه بشكل مباشر.

وذكر أن الصحفيين كانوا فوق تلة لرصد الأحداث في جنوب لبنان وكانو يضعون إشارات للتعريف بهم بوصفهم صحفيين، ولم يكونوا قريبين من أي موقع عسكري تابع للجيش اللبناني أو حزب الله.