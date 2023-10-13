الجزيرة تدين استهداف إسرائيل صحفيين جنوبي لبنان

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية الاعتداء الإسرائيلي الجديد على الصحافة، والذي استهدف فريق عمل الجزيرة ووسائل إعلام دولية.

وقال الشبكة في بيان إنها تعزي الأسرة الصحفية عبر العالم وذوي الشهيد الصحفي عصام عبد الله، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

وحمّلت الجزيرة إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذا الاعتداء الغاشم، كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك لضمان سلامة الصحفيين ومحاسبة كل من يقف وراء هذا العمل الإجرامي الذي لن ينجح في إرهاب طواقمها.

كما أدانت نقابة الصحفيين اللبنانيين الاعتداء الإسرائيلي على الصحفيين في جنوب لبنان، مؤكدة أنه جريمة ترقى إلى مصاف جرائم الحرب.

واليوم الجمعة، استشهد مصور صحفي وأصيب 3 آخرون -بينهم مراسلة ومصور الجزيرة- في قصف إسرائيلي على سيارتهم في علما الشعب جنوبي لبنان.

وأكد مصدر أمني لبناني لمراسل الجزيرة أن طائرة "أباتشي" إسرائيلية هي التي استهدفت الصحفيين بصاروخ موجه في علما الشعب.

وقال مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم إن مصور رويترز عصام عبد الله استشهد، فيما نُقل الزميلان في شبكة الجزيرة كارمن جوخدار وإيلي براخيا إلى المستشفى بعد إصابتهما في قصف إسرائيلي على سيارات الأطقم الصحفية في علما الشعب.

اصابة الصحفية @CarmenJoukhadar وفريق قناة @AJABreaking نتيجة استهداف سيارتهم بصاروخ أثناء تغطيتهم للأحداث في #جنوب_لبنان pic.twitter.com/Z6CvQGRlQF — يحيى الحديد Yahya Alhadid (@YahyaAlhadid) October 13, 2023

وأضاف إبراهيم أن سيارة الجزيرة احترقت بالكامل بعد استهدافها بصاروخ موجه بشكل مباشر.

وذكر أن الصحفيين كانوا فوق تلة لرصد الأحداث في جنوب لبنان وكانوا يضعون إشارات للتعريف بهم بوصفهم صحفيين، ولم يكونوا قريبين من أي موقع عسكري تابع للجيش اللبناني أو حزب الله.

من جانبها، قالت رويترز في بيان "بحزن شديد، تبلّغنا أن مصورنا عصام عبد الله قد قتل"، مشيرة إلى أنه كان أحد أعضاء فريق رويترز في جنوب لبنان.





الموقف الأميركي

وفي أول رد فعل دولي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون للصحفيين إن دعوات الرئيس الأميركي جو بايدن مع عائلة مصور رويترز الذي قُتل أثناء عمله في جنوب لبنان.

وأضافت دالتون "نحن نعلم أن العمل الذي تقومون به جميعا خطير جدا، واليوم هو تذكير بذلك"، وتجنبت المتحدثة الأميركية توجيه أي لوم أو إدانة إلى إسرائيل.

بدوره، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان للصحفيين إن إسرائيل ستحقق في ما حدث في جنوب لبنان.

وأضاف "لكن كما تعلمون، نحن في حالة حرب، وقد تحدث أشياء نأسف لها، وسوف نحقق في الأمر، من السابق لأوانه الآن معرفة ما حدث هناك".

إدانة لبنانية

بدوره، أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي استهداف الصحفيين، قائلا إن "استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين وصمة عار جديدة تضاف إلى سجل تلك القوات في القتل والعدوان".

ومساء أمس الخميس، طلب ميقاتي من وزير خارجية بلاده عبد الله بوحبيب تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية "اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان".

وتأتي التوترات على الحدود اللبنانية فيما يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي استهداف قطاع غزة المحاصر منذ 2006 بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر السبت الماضي أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى.